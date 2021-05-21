Предпринимателей и самозанятых приглашают на Спортивный форум в Лугу-3

Второй год подряд Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области проводит Спортивный форум. В 2021 году она пройдет 26 мая в Луге-3 Лужского района.

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Мероприятие проводится для самозанятых и предпринимателей, любящих спорт и активный образ жизни. В 2020 году в нем поучаствовали более 300 человек, а на полосу препятствий вышли 44 команды из всех районов Ленинградской области.

В 2021 году участников ждут выставка военной техники, тренинг «Самозанятость в фитнесс-индустрии» и другие мероприятия. Для участия, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Самозанятым после регистрации нужно отправить заявку на электронную почту inform@813.ru.