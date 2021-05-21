Экс-директора филиала Росреестра заподозрили в мошенничестве с землей под Рощино на 248 млн

В Ленобласти возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землей на сумму более 248 миллионов рублей. Под подозрение попали экс-глава филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» региона и его заместитель.

В ходе проверки прокуратура установила, что с января 2015 по апрель 2016 года чиновники незаконно приобрели в собственность земли лесного фонда Рощинского участкового лесничества. Они внесли недостоверные сведения о расположении земли в межевые планы. После чего участки были перераспределены, сообщает пресс-служба ведомства

Бюджету России был причинен ущерб более чем в 248 млн рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее на допрос в следком был доставлен глава Куйвозовского поселения. Его подозревают в незаконной продаже отопления на 300 млн рублей.