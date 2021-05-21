Молодые урбанисты модернизируют курган Вещего Олега в Старой Ладоге

В период с 20 по 22 мая в Волховском районе Ленинградской области проходит форум-марафон для молодых архитекторов «Города».

Девять участников из разных регионов России работают над проектами благоустройства кургана Вещего Олега – общественной территории в селе Старая Ладога. Лучший проект выберут эксперты организации «Городские реновации» и представители Союза архитекторов.

Победитель всероссийского урбанистического хакатона получит финансирование для благоустройства кургана Вещего Олега, которое будет проходить в 2022-2025 годах.