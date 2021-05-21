Деятели культуры и искусства Ленобласти представят регион на «Тавриде»

Четверо талантливых ленинградцев из Ленинградской области готовятся представить 47 регион на Всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Хореограф, дизайнер, певец и организатор мероприятий были выбраны экспертами по итогам конкурсного отбора заявок и оценки выполненных творческих работ для участия в первой смене форума #МЫВМЕСТЕ, которая пройдет с 1 по 6 июня в Крыму.

Напомним, что в Ленобласти стартовала регистрация на межрегиональный молодежный образовательный форум “Ладога”. Форум пройдет в Ленобласти с 27 июня по 4 июля. Заявки на участие можно подать на сайте АИС «Молодежь России». Заявки от волонтеров ждут до 5 мая включительно по ссылке.