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Новости Социум

Минцифры и РКН запросили снятия ограничений с Roblox в России

Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу игровой платформы Roblox в России, сообщило министерство.

В Минцифры отметили, что «в начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы». Теперь платформа запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам — Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила свое обязательство бороться с контентом, который может навредить здоровью и развитию детей.

Платформа Roblox была заблокирована в России в декабре 2025 года из-за обилия деструктивного контента.

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Теги

Roblox блокировка Минцифры РКН Роскомнадзор Россия
Новости Социум Главное

В России приняли законы о кратном повышении налоговых пошлин для мигрантов

За оформление российского гражданства иностранцы теперь будут платить 50 тысяч рублей.

Госдума приняла ряд законов, увеличивающих размер налоговых пошлин для иностранных граждан. Об этом 10 июня сообщил председатель парламента Вячеслав Володин.

Согласно изменениям в законодательстве, теперь при оформлении российского гражданства мигранты будут платить 50 тысяч рублей, вместо 4200. При получении разрешения на временное проживание будет взиматься 15000 рублей (ранее 1920 р.), а при оформлении вида на жительство — 30000 рублей (ранее 6000 р.)

Более того, в России подняли пошлину на выдачу разрешение на привлечение мигрантов на работу. Теперь сбор составляет 15000 рублей за каждого привлеченного иностранного специалиста.
 
"Накануне в первом чтении приняли законопроект, которым предлагается передать МВД часть полномочий Минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции. Речь идёт об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов: имеющих право на получение вида на жительство в упрощённом порядке; трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов, — заявил Вячеслав Володин.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Вячеслав Володин мигранты пошлины

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