Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу игровой платформы Roblox в России, сообщило министерство.

В Минцифры отметили, что «в начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы». Теперь платформа запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам — Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, компания подтвердила свое обязательство бороться с контентом, который может навредить здоровью и развитию детей.

Платформа Roblox была заблокирована в России в декабре 2025 года из-за обилия деструктивного контента.