В Ленобласти похолодало, выходные будут дождливыми

В субботу, 22 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ “Северо-Западное УГМС”.

Ночью местами по региону пройдет кратковременный дождь. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью +4…+9°C, у водоемов до +12°C, днем +13…+18°C. Ветер южный, юго-западный умеренный.

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Напомним, в Ленобласти вновь объявлено штормовое предупреждение. С 11-15 часов в Ленобласти ожидается усиление юго-западного, западного ветра 15-17 м/с.