Массовая авария собрала многокилометровую пробку на КАД — видео

Массовое ДТП произошло на 52 километре внутреннего участка кольцевой дороги во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей. Поврежденные легковушки заняли третью и четвертую полосы, движение открыто по двум оставшимся полосам.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе аварии образовалась пробка протяженностью около шести километров.
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20.05.2021 162