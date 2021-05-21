Массовая авария собрала многокилометровую пробку на КАД — видео

Массовое ДТП произошло на 52 километре внутреннего участка кольцевой дороги во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей. Поврежденные легковушки заняли третью и четвертую полосы, движение открыто по двум оставшимся полосам.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе аварии образовалась пробка протяженностью около шести километров.