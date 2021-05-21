Опыт Ленобласти по газификации распространят на всю Россию

Ленинградская область станет пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу. Вопросы газификации обсудили 21 мая на рабочей встрече.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Александр Дрозденко.

Ключевая задача – доступность подключения к газу для жителей Ленинградской области.

«В Ленинградской области уже подписана программа газификации на 5 лет. В ней указаны сроки и населенные пункты», – сообщил Александр Новак

Заместитель председателя правительства рассказал, что основная часть газификации домовладений в населенных пунктах, к которым уже проведен газ, будет выполнена в ближайшие 1,5 года. По словам Александра Новака, в Ленинградской области уже идет большая работа и даже создан центр приема заявок.

«Будем эту практику распространять на другие регионы», – отметил Александр Новак

Александр Дрозденко сообщил, что до июня в области рассчитают ресурсы для догазификации домов в газифицированных поселениях. Осуществить максимальную газификацию позволит новая методика по топливно-энергетическим балансам. По программе газификации, в 2021-2025 годах запланировано провести природный газ в 412 населенных пунктов.