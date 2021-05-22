В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 22 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
  • км 14,35,135: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 36-39: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
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А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65, км 128-140: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 125-126: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • подъезд к г. Выборг №1 км 0-2: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-78: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 0-74: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 0-37: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 0-37, ТрР км 10, км 15, км 27, км 33: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 0-37: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 0-37: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 37-78: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
  • км 37-51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
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