В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 22 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 14,35,135: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
М-10 «Россия»:
- км 593-674: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-39: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
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21.05.2021 72
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65, км 128-140: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 125-126: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-2: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-78: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-74: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-37: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-37, ТрР км 10, км 15, км 27, км 33: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-37: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 0-37: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 37-78: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 37-51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.