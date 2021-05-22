В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 22 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 14,35,135: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

км 12-179: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

М-10 «Россия»:

км 593-674: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-39: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто 24 мая на 45 минут. Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 24 мая в период...

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А-181 «Магистральная»:

км 0-30: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-65, км 128-140: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;

км 125-126: ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;