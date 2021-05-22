Еще 89 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 22 мая

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за последние сутки выявили 89 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 44 423 человека, выздоровели — 41 145.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+4).
  • Волосовский район: Каложицы (+1), Сумино (+1), Торосово (+2), Клопицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1), Старая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+8), Кудрово (+7), Янино-1 (+1), Старая (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Павлово (+1), Канисты (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+7), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Гаврилово (+1), Возрождение (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1), Коммунар (+8), Большие Колпаны (+1), Шаглино (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Шлиссельбург (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1).
  • Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1), Осьмино (+1), Серебрянский (+1), Мшинская (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+1), Петровское (+1), Громово (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3).
  • Тихвинский район: Тихвин (+4).
  • Тосненский район: Тельмана (+1), Никольское (+1), Федоровское (+1), г. Любань (+1).

В Ленобласти в очередной раз изменили ограничения по коронавирусу. Так, Киришский район перешел из «красной» в «зеленую» эпидемиологическую зону. А требования к массовым мероприятиям стали жестче во всех районах.

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