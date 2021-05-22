Полумарафон перекроет несколько улиц Выборга 23 мая

В Ленобласти пройдет традиционное спортивное мероприятие “XVI Выборгский полумарафон”, в связи с этим несколько улиц Выборга будут перекрыты.

Так, 23 мая с 11.00 до 13.30 полностью перекроют:

ул. Гагарина (от пересечения с пр. Победы до пересечения с Одесским пер);

наб. 30-го Гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста);

ул. Советская (от пересечения с ул. Выборгской до ул. Морской набережной);

Крепостной мост.

Перекроют тротуар и частично ограничат движение автомобилей:

Приморское шоссе (от пересечения с ул. Данилова до пересечения с ул. Гагарина);

ул. Данилова (от пересечения с ул. Морской набережной до пересечения с Приморским шоссе).

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Сегодня, 22 мая, в Ленобласти из-за дорожных работ ограничено движение на восьми федеральных трассах.