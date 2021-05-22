Полумарафон перекроет несколько улиц Выборга 23 мая

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти пройдет традиционное спортивное мероприятие “XVI Выборгский полумарафон”, в связи с этим несколько улиц Выборга будут перекрыты.

Так, 23 мая с 11.00 до 13.30 полностью перекроют: 

  • ул. Гагарина (от пересечения с пр. Победы до пересечения с Одесским пер);
  • наб. 30-го Гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста);
  • ул. Советская (от пересечения с ул. Выборгской до ул. Морской набережной);
  • Крепостной мост.

Перекроют тротуар и частично ограничат движение автомобилей:

  • Приморское шоссе (от пересечения с ул. Данилова до пересечения с ул. Гагарина);
  • ул. Данилова (от пересечения с ул. Морской набережной до пересечения с Приморским шоссе).

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Сегодня, 22 мая, в Ленобласти из-за дорожных работ ограничено движение на восьми федеральных трассах.

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