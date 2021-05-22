В Ленобласти готовятся ввести режим ЧС после разлива нефти в бухте «Радуга» в Выборгском районе

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин поручил подготовить документы, необходимые для ввода режима ЧС.

Он отметил, что несмотря на то, что это федеральный объект, региональные власти намерены организовать работу по полной ликвидации последствий разлива и добиться скорейшего решения этого вопроса.

“Нам необходимо понимать полную картину происходящего, какой ущерб нанесен водоему. Не ясно, почему Балтийское Арктическое морское управление, ответственное за данный водный объект, еще этого не сделало”, — сказал Ильин.

Напомним, в апреле 2021 года на земельном участке, который находится в пользовании РЖД, был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию бухты. Исследование показало повышенное содержание нефтепродуктов в 2,76 раз и в тысячу раз. Следком возбудил уголовное дело.