В Васкиничах мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки

В Волховском районе Ленобласти бытовой конфликт закончился стрельбой и уголовным делом.

Вечером 21 мая в полицию обратился 33-летний житель деревни Васкиничи. Он заявил, что сосед выстрелил в его сторону из охотничьего ружья. Выяснилось, что получасом ранее сосед сделал ему замечание из-за слишком громкой музыки. После словесной перепалки мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в сторону заявителя. Никто не пострадал.

Вам будет интересно В Гатчинском районе гендиректор компании выстрелил в недовольного клиента При этом клиент отказался писать на своего обидчика заявление в полицию. Нападавший также не обратился в МДВ. 20 мая мужчина вызвал... 22.05.2021 64

38-летнего стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явки и надлежащем поведении.