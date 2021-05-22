В Васкиничах мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки

В Волховском районе Ленобласти бытовой конфликт закончился стрельбой и уголовным делом.
Вечером 21 мая в полицию обратился 33-летний житель деревни Васкиничи. Он заявил, что сосед выстрелил в его сторону из охотничьего ружья. Выяснилось, что получасом ранее сосед сделал ему замечание из-за слишком громкой музыки. После словесной перепалки мужчина взял охотничье ружье и выстрелил в сторону заявителя. Никто не пострадал.
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При этом клиент отказался писать на своего обидчика заявление в полицию. Нападавший также не обратился в МДВ. 20 мая мужчина вызвал...
22.05.2021 64
38-летнего стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явки и надлежащем поведении.