В Кудрово девятилетний ребенок наткнулся на труп мужчины в петле

Автор: Гузель Галимова
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Мальчик рассказал о страшной находке отцу, а тот сообщил в полицию.

Девятилетний мальчик обнаружил тело мужчины, висящего в петле на дереве, в районе Итальянского переулка в Кудрово Всеволожского района Ленобласти. По словам местных жителей, дети достаточно часто гуляют в этом месте.

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