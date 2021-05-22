В селе Шум шумная вечеринка завершилась убийством

В Кировском районе Ленобласти задержан 36-летний мужчина, который под действием горячительного зарезал своего собутыльника.

По версии следствия, у мужчины в гостях находился знакомый, они выпивали и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры схватил нож и нанес несколько ударов в грудь и живот своему 39-летнему гостю, который скончался на месте.

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Задержанный признал свою вину. Предполагаемое орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

Агрессора задержали на двое суток, решается вопрос об его аресте.