Власти хотят сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг

Российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать по одному клику. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — сказал он.

Мишустин сказал, что такие сервисы в стране уже функционируют. Например, онлайн-услуга поступления в вуз.

Напомним, с 21 мая в России упростили получение налогового вычета за покупку жилья. Теперь россияне смогут получить вычеты через личный кабинет на сайте налоговой службы, не заполняя декларации и не собирая документы.