В центре Гамалеи оценили последствия постковидного синдрома у привитых

У привитых от COVID-19 в случае заболевания не будет постковидного синдрома. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что для устойчивого эффекта необходимо двукратное введение препарата.

При этом Гинцбург не отрицает, прививка не дает стопроцентную гарантию от заражения инфекцией. Но в у вакцинированного, по словам специалиста, весь процесс заболевания остается на уровне носоглотки и не опускается в легкие.

По данным академика РАН Александр Чучалина, после перенесенного коронавируса у многих людей выявляется постковидный миокардит. Также отмечаются значительные изменения в функционировании легких, поджелудочной железы, печени.