Россиянам назвали способы поехать в санаторий бесплатно

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил условия для получения бесплатной путевки в санатории по полису ОМС.

Устроить себе отдых без лишних затрат можно двумя способами: бесплатные путевки положены льготным категориям и инвалидам, а также при медпоказаниях. Для этого нужно получить направление на врачебную комиссию от своего участкового терапевта.

− Перечень заболеваний широкий, о необходимости санаторно-курортного лечения можно говорить даже при головных болях, − рассказал Иван Соловьев «Российской газете». – Потребуется собрать некоторые документы и сдать анализы, решение о выдаче или невыдаче путевки комиссия принимает в течение 20 дней.

Если медики выдадут направление, путевку можно будет оформить в санатории, который обслуживает по полису ОМС. Юрист пояснил, что льготами обладают несовершеннолетние дети с инвалидностью и их представители, дети при неврологических или психических отклонениях, в послеоперационный период, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий или погибшего на службе, а также другие категории граждан.

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Все правовые основы предоставления бесплатного лечения в санаториях закреплены федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ.