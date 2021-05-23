Россиянам назвали способы поехать в санаторий бесплатно

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил условия для получения бесплатной путевки в санатории по полису ОМС.
Устроить себе отдых без лишних затрат можно двумя способами: бесплатные путевки положены льготным категориям и инвалидам, а также при медпоказаниях. Для этого нужно получить направление на врачебную комиссию от своего участкового терапевта.
Если медики выдадут направление, путевку можно будет оформить в санатории, который обслуживает по полису ОМС. Юрист пояснил, что льготами обладают несовершеннолетние дети с инвалидностью и их представители, дети при неврологических или психических отклонениях, в послеоперационный период, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий или погибшего на службе, а также другие категории граждан.
Все правовые основы предоставления бесплатного лечения в санаториях закреплены федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178-ФЗ.