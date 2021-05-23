В Индии выявлено почти 9 тыс. случаев заражения опасным грибком

В Индии выявлено больше 8,8 тыс. заражений мукормикоза, который также называют «черной плесенью». Об этом сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда, пишет «Би-би-си».

— После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов «Амфотерицин-В» были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8 848 по всей стране, — приводятся слова Говды.

По его словам, наибольшее число заражений обнаружено в штате Гуджарат, где подтвердился 2 281 случай. Кроме того, заражения найдены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

Ранее в Индии тысячи людей заразились «черной плесенью», из-за чего врачи удалили один или два глаза 60% пациентов. Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев этого заболевания.