Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой в Кудрово

Один из участников конфликта из своего газового пистолета два раза выстрелил в воздух.
По информации правоохранительных органов, мужчина пустил в ход газовый пистолет во время конфликта из-за парковочного места.
Одного из мужчин доставили в больницу с химическим ожогом глаза в состоянии средней тяжести.
По факту произошедшего проводится проверка.
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