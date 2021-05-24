Конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой в Кудрово

Один из участников конфликта из своего газового пистолета два раза выстрелил в воздух.

По информации правоохранительных органов, мужчина пустил в ход газовый пистолет во время конфликта из-за парковочного места.

Одного из мужчин доставили в больницу с химическим ожогом глаза в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.