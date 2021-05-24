Драка со стрельбой произошла у кафе в Кингисеппе

Пострадавшего доставили в больницу.

По информации правоохранительных органов, ночью 23 мая у кафе «Глория» на Большой Гражданской улице в Кингисеппе произошла драка. В ходе конфликта один из мужчин несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в оппонента.

Пострадавший был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.

Стрелка задержали и поместили в изолятор, оружие у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.