В России задумали запретить возвратный лизинг жилья

Минэкономразвития России в ближайшее время хочет запретить возвратный лизинг жилья. В ведомстве указали, что считают такую форму кредитования схемой, которая лишает людей квартир.

Система возвратного лизинга появилась примерно десять лет назад. Предложения лизинговых компаний на первый взгляд всегда выгодные, однако являются очень рискованными и рассчитаны, как правило, на финансово неподкованных граждан. Такое мнение высказала член экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Госдумы по финансовому рынку Елена Калиничева. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Навязать такому клиенту договор на кабальных, заведомо невыполнимых условиях очень легко, — отметила она.

Ежемесячный платеж такой формы лизинга состоит не из тела» займа и процентов к нему, а из суммы выкупной цены и стоимости услуг лизингодателя по предоставлению жилья во временное владение и пользование. При этом, лизинговые компании заключают договор с явным занижением рыночной стоимости квартиры.

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Теперь же вопросом деятельности лизинговых компаний озаботились в профильном министерстве. Сейчас Минэкономразвития ведет обсуждения с участниками рынка, выходя с предложением категорического запрета на возвратный кредит жилья в России. Соответствующий законопроект уже подготовлен.