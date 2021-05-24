Пешеходные переходы рядам с учебными заведениями Ленобласти станут безопаснее

У 30 школ и детских садов Ленобласти в 2021 году дорожники обустроят освещение, «лежачих полицейских», знаки и ограждения

Работы пройдут в Лужском, Выборгском, Тосненском, Гатчинском, Всеволожском, Кировском, Приозерском и Лужском районах.

Всего же за последние пять лет «Ленавтодор» сделал 271 безопасный маршрут к школам и детским садам. Так в 2020 году в Загривье, Андрианово и Гостилицах были установлены специальные ограждения из композитного материала.

Отметим, что ГИБДД настоятельно рекомендует носить на одежде, сумках и рюкзаках светоотражатели. Значок светоотражающий — это средство эффективной безопасности пешехода в темное время суток и в условиях плохой видимости. Использование светоотражателя позволяет водителю увидеть пешехода на дальнем расстоянии (до 130 метров) и избежать возникновения опасной ситуации. Что особенно важно осенью и зимой, когда световой день очень короткий.