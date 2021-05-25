«Курите в сторонке»: Дрозденко высказал недовольство работой комитета по природным ресурсам

Автор: Сергей Агутин
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Губернатор Ленинградской области 25 мая на встрече с депутатами областного Законодательного собрания открыто высказал свое недовольство работой комитета по природным ресурсам.

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Фото: online47.ru

Александр Дрозденко отметил, что комитет не справляется с проблемами нелегальных свалок:

«У вас позиция элементарная – страусы! Активисты обнаруживают свалку, прокуратура подает в суд, бюджет выделяет деньги. А вы сидите и курите в сторонке Минус вам за работу по ликвидации несанкционированных свалок», – заявил Александр Дрозденко 

Губернатор подчеркнул, что в вопросе противодействия несанкционированных свалок необходима системная работа. В противном случае бороться с этими свалками можно бесконечно.

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25.05.2021 51
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