«Курите в сторонке»: Дрозденко высказал недовольство работой комитета по природным ресурсам

Губернатор Ленинградской области 25 мая на встрече с депутатами областного Законодательного собрания открыто высказал свое недовольство работой комитета по природным ресурсам.

Александр Дрозденко отметил, что комитет не справляется с проблемами нелегальных свалок:

«У вас позиция элементарная – страусы! Активисты обнаруживают свалку, прокуратура подает в суд, бюджет выделяет деньги. А вы сидите и курите в сторонке Минус вам за работу по ликвидации несанкционированных свалок», – заявил Александр Дрозденко

Губернатор подчеркнул, что в вопросе противодействия несанкционированных свалок необходима системная работа. В противном случае бороться с этими свалками можно бесконечно.