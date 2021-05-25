Врач рассказал, как россиян вводят в заблуждение в аптеках

Алексей Хухрев, врач-терапевт, рассказал радио Sputnik, что фармацевты могут настойчиво предлагать аналоги лекарства, которое назначил доктор.

Он подчеркнул, что советам сотрудников аптек не следует доверять больше, чем рекомендациям врача.

— Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом, — пояснил Хухрев.

По словам терапевта, это может оказаться опасным для здоровья, а также привести к напрасной трате денег. В интересах пациента — брать «то, что доктор прописал», заверил специалист.

Однако исключением могут быть непосредственные аналоги нужного препарата — дженерики.

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