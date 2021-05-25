Перечислены самые полезные продукты для восстановления после COVID-19

Диетологи рассказали, какая пища поможет восстановиться после лечения от COVID-19.

Диетолог Прити Тяги рекомендует переболевшим коронавирусной инфекцией включить в рацион больше сложных углеводов, например, цельнозерновых продуктов. Кроме того, специалист советует добавить в меню больше йогуртов, пить настой чайного гриба, есть соленые огурцы и бобы. Такие продукты, по ее мнению, помогут восстановить микрофлору кишечника и укрепить иммунитет, пишет Lenta.ru со ссылкой на индийскую газету The Pioneer.

Также, по словам диетолога, полезно съедать на завтрак горсть грецких орехов, миндаля или тыквенных семечек. Они являются источниками полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые способствуют восстановлению организма после болезни. Кроме того, грецкие орехи богаты цинком, селеном, белком и витамином В, которые имеют важную роль в оздоровлении ослабленного организма.

Доктор Рохини Патил отмечает, что после болезни не стоит сразу же возвращаться к привычному образу жизни и питанию. В первую очередь специалист рекомендует спать по 8–9 часов в сутки и пить больше жидкости. Медик советует отложить физические и умственные нагрузки в первое время. Также, по словам эксперта, восстановиться поможет вода с семенами чиа и базиликом.

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