Жительница Кировска стала одной из финалисток «Лидеров интернет-коммуникаций»

Фирюза Петрова — SMM-специалист и таргетолог стала одной из 137 финалистов завершившегося в столице конкурса

«Участвовать в конкурсе было очень интересно и одновременно непросто, особенно в эмоциональном плане: программа была насыщенная, все участники – лидеры, сильные специалисты. Но мы все достойно справились и узнали много нового. Отдельно хочется отметить высокий уровень организации конкурса и позитивную атмосферу. Несмотря на большое количество участников, всем было комфортно», — рассказала о своих впечатлениях Фирюза Петрова.

Всего в конкурсе приняло участие более 13,4 тысяч специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны. От Ленобласти в полуфинал попало шесть человек, работающих в digital-сфере. Это Руфина Еникеева из Соснового Бора, Леонид Ефимов из Волхова, Фирюза Петрова из Кировска, Агния Щерба из Кудрово, Екатерина Земцовская и Надежда Яковлева из Мурино.

Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека со всей России.

Напомним, что жители Ленобласти могут бесплатно освоить «цифровые профессии». Ближайшие потоки в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика» стартуют 14 июня, 13 сентября, 11 октября и 15 ноября. Регистрация на обучение доступна по ссылке.

Также образовательные организации Ленобласти смогут обучать цифровым навыкам жителей всей РФ. Стоимость обучения возмещается образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Оператором федерального проекта является Университет 2035. Подробнее о возможности участия образовательных организаций в проекте — здесь.