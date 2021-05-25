Путин и Байден встретятся в Женеве в середине июня

Президент США Джо Байден встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Швейцарии 15-16 июня, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники в правительстве США.

По данным телеканала, городом для проведения встречи между лидерами двух держав решили выбрать Женеву. Встреча с президентом России должна стать завершающей для первого международного турне Байдена.

Журналисты отметили, что пресс-служба Белого дома не стала комментировать возможные даты и место проведения встречи между США и Россией «до окончательного согласования всех деталей».

Напомним, что еще в апреле Байден и Путин пообщались по телефону. Лидеры двух держав обсудили стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, а также кибератаки на американские ведомства, вмешательство в выборы в США и ситуацию на Украине.