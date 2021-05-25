Экомаршрут в «Монрепо» украсят рукодельными шарфами

В выборгском парке «Монрепо» приглашают жителей Ленинградской области принять участие в создании шарфов для экологического маршрута в лесной части заповедника.

«Чтобы принять участие, необходимо связать крючком, или спицами шарфик любого цвета шириной примерно 15 см и длиной от 70 до 150 см», – рассказывают сотрудники «Монрепо»

Шарфы нужно принести в административное здание парка до 4 июня. А 6 июня все желающие смогут посетить выставку «Заповедный лес», которую откроют на экомаршруте. Самые активные и креативные участники получат уникальный путеводитель.