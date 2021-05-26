Дрозденко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Александр Дрозденко поздравил предпринимателей с их профессиональным праздником. Сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства.

“Умение вести свое дело ― огромный труд, требующий немало сил, целеустремленности, большой самоотдачи, готовности брать на себя ответственность за других, – начал обращение Александр Дрозденко.

Он добавил, что во многом благодаря предпринимателям Ленобласть преображается, растет и развивается с каждым годом. И поблагодарил всех за трудолюбие и усердие, и за то, что даже в непростые времена предприниматели продолжают упорно работать.

Власти Ленобласти в свою очередь уделяют большое внимание эффективному развитию малого и среднего бизнеса. В частности, за 2021 год начинающие бизнесмены Ленобласти получили более 40 льготных займов до 2 миллионов рублей под 5% годовых.