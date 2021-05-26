В Санкт-Петербурге неадекватная женщина била машину и крестила прохожих

Женщину забрали сотрудники ПНД.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, вечером 25 мая неадекватная женщина била ладонями по автомобилю Kia Seltos во дворе дома №6 по улице Ботанической.

Отмечается, что женщина крестила прохожих и людей, которые пытались ее остановить.

— Три часа ждали полицию, приехала скорая — вызвала психушку, — написал автор поста.