В Санкт-Петербурге неадекватная женщина била машину и крестила прохожих

Женщину забрали сотрудники ПНД.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, вечером 25 мая неадекватная женщина била ладонями по автомобилю Kia Seltos во дворе дома №6 по улице Ботанической.
Отмечается, что женщина крестила прохожих и людей, которые пытались ее остановить.
— Три часа ждали полицию, приехала скорая — вызвала психушку, — написал автор поста.
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08.05.2021 545