У жителей Ленобласти осталось четыре дня, чтобы выбрать территорию для благоустройства

В Ленобласти завершается голосование за дизайн-проекты благоустройства парков, набережных и многофункциональных площадок. Уже проголосовало почти 100 тысяч жителей региона.

Проголосовать за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий необходимо до 30 мая на портале 47.gorodsreda.ru. Те проекты, за которые жители проголосуют больше всего, будут воплощены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

В частности, на голосование вынесены следующие объект: улица Батарейная гора в Выборге и Шувалова в Мурино, сквер космонавтов в Сосновом Бору, площадь у ДК в Кингисеппе и другие.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.