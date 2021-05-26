Все водоемы Санкт-Петербурга признаны непригодными для купания

Автор: Александр Селиванов
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Купание в черте города грозит заражением инфекционными и паразитарными болезнями.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, ни один водоем города не признан пригодным для купания.

Отмечается, что воду проверяли на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

По словам специалистов, заглатывание воды в водных акваториях петербургских пляжей грозит заражением энтеровирусными и острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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24.05.2021 189
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