Фото: студент, мебельщик и оружейник из Всеволожска продавали оружие в регионы России

По информации ivbg.ru, во Всеволожский районный суд передадут материалы уголовного дела о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и боеприпасов.
Трое мужчин продавали охолощенное и газовое оружие, переделанное в огнестрельное, в среднем за 60 тысяч рублей за единицу. Руководил группой 19-летний студент гуманитарного вуза. Он находил клиентов и отправлял товар по почте.
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26.05.2021 40
Чтобы избежать вопросов, оружие маскировалось под копию-сувенир. Этим занимался 37-летний мастер-оружейник. А оружие на переделку от организатора-студента ему подвозил 43-летний курьер.