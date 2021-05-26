Военнослужащий оштрафован на 50 тысяч за сборку винтовки Мосина во Мге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 224 гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении военнослужащего поискового батальона Сергея Румянцева. Ему вменялось незаконное изготовление оружия.  

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26.05.2021 10

В августе 2018 года Румянцев привез в расположение батальона в поселке Мга детали винтовки Мосина, обнаруженные в ходе военно-исторической экспедиции в Новгородской области. Мужчина соединил их с цевьем, прикладом и шейкой, получив длинноствольное нарезное оружие калибра 7,62 мм.

Военнослужащий признал вину и ходатайствовал о штрафе. В его пользу говорили характеристика, участие в боевых действиях и награды. Решением суда, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

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