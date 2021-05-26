Фото: двое иностранцев пыталась вплавь попасть в Европу в Кингисеппском районе

По информации ivbg.ru, 20-летний и 31-летний мужчины задержаны при попытке пересечь границу в Кингисеппском районе и попасть в Эстонию.

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Для этого они организовали сплав по реке Нарва на надувной лодке. Установлено, что задержанные – граждане одной из латиноамериканских стран. В Европу они отправились в поисках лучших жизни.

При себе иностранцы имели рюкзаки и комплекты сменной одежды. По подозрению в незаконном пересечении границы возбуждено уголовное дело.