Стали известны победители первенства Ленобласти по хоккею среди ветеранов

В ходе упорной борьбы в рамках первенства Ленинградской области по хоккею среди ветеранов победу одержала команда «НовТранс».

На втором месте – «Авангард». Команда уступила первое место в серии буллитов в финальном матче. На третьем месте – команда «Купчино».

Вам будет интересно Директор Росгвардии оценил обеспечение безопасности чемпионата Европы по футболу в Петербурге Директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов 25 мая проверил готовность подразделений ведомства к обеспечению безопасности чемпионата Европы по футболу 2020... 25.05.2021 178

Федерация хоккея Ленинградской области поздравляет победителей и призеров с заслуженными наградами.