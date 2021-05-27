В Ленобласти вдоль дорог появятся 10 “зеленых стоянок” для туристов

В Ленобласти появятся 10 «зеленых стоянок» на популярных среди туристов автомаршрутах.

Уже спроектированы две стоянки, которые вскоре начнут строить. Всего за пять лет планируется построить 10 объектов. «Зеленые стоянки» будут представлять собой сервисные пункты с санитарной точкой. Туристы смогут остановиться, чтобы поесть, узнать необходимую информацию о маршруте и дать детям отдохнуть.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.