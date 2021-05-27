Жителей Ленобласти предупредили о надвигающейся грозе

В четверг, 27 мая, в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с 14.00 до 17.00 местами по Ленобласти пройдут сильные ливни и грозы. Жителей региона призывают быть максимально осторожными.

Ранее мы сообщали, что май 2021 года в Петербурге выдался самым дождливым за всю историю наблюдений. По данным на 26 мая, за май в городе выпало 133,4 мм осадков, что более чем на 6 мм превышает рекорд мая 2003-го.