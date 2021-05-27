В Сосновом Бору усилят противоэпидемические проверки

Главный санитарный врач Соснового Бора Ираида Егорова рассказала об итогах рейда по проверке соблюдения противоэпидемических мер на общественном автотранспорте.

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Проверялись междугородние маршруты 401, 402 и 403 и ряд внутригородских. По словам Ираиды Егоровой, члены комиссии отметили «полное пренебрежение рисками для здоровья и водителями, и пассажирами».

Санитарный врач напоминает, что нахождение в масках в автобусе строго обязательно. Проверки, с составлением соответствующих протоколов, будут в полном объеме возобновлены в Сосновом Бору.