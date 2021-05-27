International Paper поддержала образовательную программу бизнес-школы СКОЛКОВО для экспертов лесной отрасли

Компания International Paper, производящая офисную бумагу SvetoCopy и Ballet, поддержала совместную образовательную программу Московской школы управления СКОЛКОВО и Университета штата Орегон для профессионалов лесной отрасли «Управление инновациями в лесопромышленном комплексе (ЛПК): развитие конкурентоспособных и ответственных глобальных лидеров».

Двухмодульная программа, проходившая в период с марта по апрель 2021 года, стала еще одним проектом, организованным в рамках более чем 10-летнего стратегического партнерства International Paper и школы СКОЛКОВО.

Во время онлайн-программы участники изучили тенденции, подходы и инструменты управления инновациями в лесной отрасти, познакомились с производством продукции лесного хозяйства и ведущими мировыми практиками управления лесами, поучаствовали в создании карты будущего лесной отрасли.

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Спикерами и экспертами курса выступили профессоры ведущих международных научных сообществ и профессионалы отрасли. Среди них были и представители команды International Paper – директор по устойчивому развитию IP Софи Бекхэм и менеджер по стратегическим инвестиционным проектам Федор Грабар. Академической программой руководил приглашенный профессор Московской школы управления СКОЛКОВО Кеннет Мансон − преподаватель Университета штата Орегон, в недавнем прошлом глобальный директор по лесообеспечению International Paper, признанный во всем мире эксперт по вопросам устойчивого лесопользования.

Первый модуль обучения был посвящен современным общемировым бизнес-практикам ЛПК, с фокусом на лесную отрасль России и Европы. Участники познакомились с принципами биоэкономики, узнали об экономике замкнутого цикла, получили глубокие знания в области инноваций в организационных процессах в цепочке создания стоимости, побеседовали об инновациях в продуктах и сервисах в лесной индустрии.

Второй модуль был посвящен изучению принципов устойчивого управления лесами и ознакомлению с инновациями в этой области. Участники узнали про лесную отрасль Северной Америки, познакомились с основными игроками рынка, трендами в сфере логистики и производства лесной продукции, областями взаимодействия с государственными структурами, партнерами и НКО.

«Задача программы, которая была подготовлена за время пандемии, – показать участникам возможности для инноваций во всех бизнес-процессах, от взаимодействия по цепочке создания стоимости, создания продуктов и сервисов до новых возможностей в организационных процессах. Как оказалось, востребован не только общемировой опыт, но и опыт отдельных российских компаний, которые уже прошли этап адаптации инновационных практик в российской среде. Мы крайне признательны International Paper и Университету штата Орегон за поддержку и активное участие в этой образовательной инициативе», – отметил президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов

В ходе опроса участники дали высокую оценку программе, отметив профессионализм спикеров, продуктивность групповых обсуждений с участниками программы и ценность знаний, полученных от иностранных коллег.