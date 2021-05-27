Ленобласть впервые победила на Дельфийских играх

Ученица по классу «Гусли» детской школы искусств им. Глинки во Всеволожске Ольга Бирюкова заняла первое место в номинации «Народные инструменты» на Двадцатых молодежных Дельфийских играх.
Игры проходили в период с 21 по 26 мая в Перми. Это первая победа в данном состязании для Ленинградской области. Турнир проводился по 28 номинациям классического, народного и современного искусств. В нем приняли участие 1947 человек из 65 субъектов России.
Вам будет интересно
Ленобласть оказалась на втором месте по количеству грибных мест в России. Так считают 16% любителей “тихой охоты”. 47 регион уступил в...
27.05.2021 60
Дельфийские игры – уникальное состязание, объединяющее различные виды искусства и способствующее укреплению дружественных и творческих связей между представителями разных стран, сохранению наследия народов мира, уважительного отношения к другим культурам.