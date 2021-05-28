Где вакцинировать питомца от COVID-19 в Ленобласти и стоит ли это делать

Многие любители своих домашних животных стали задаваться вопросом, где и в каких случаях нужно прививать братьев наших меньших от коронавируса. Это связано с тем, что в России на сегодняшний день зарегистрировано два случая заражения домашних питомцев COVID-19 — в Москве и Тюмени. Также именно животные могут заражаться другими видами коронавируса. Стоит ли делать и где можно пройти вакцинацию, рассказывает ivbg.ru.

В нескольких регионах РФ началась прививочная акция от COVID-19 для животных. Роспотребнадзор сообщает, что заниматься вакцинацией домашних любимцем будут как частные клиники, так и государственные ветлечебницы, которые приобрели вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных.

Сейчас препарат уже завезен в Москву и несколько других крупных городов. В ближайшее время вакцину получат ветеринарные клиники Северной столицы. Когда вакцина поступит на территорию Ленобласти — неизвестно, поэтому желающим привить своих питомцев придется отправиться в Санкт-Петербург.

Что за препарат будет использоваться для вакцинации?

Препарат, разработанный специалистами Россельхознадзора, называется «Карнивак-Ков». Он является первым действенным средством в мире против SARS-CoV-2 для животных. Вакцина выведена из инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2. В роли сорбента в составе имеется гидроксид алюминия.

Регистрация препарата состоялась 31 марта 2021 года. Клинические испытания проводили в октябре 2020 года. Испытания прошли на кошках, на собаках, лисах, норках, песцах и других животных.

Эффективность вакцинации

Хоть антитела к COVID-19 вырабатываются в 100% случаев, длительность иммунной защиты пока изучается. В настоящее время результат сохраняется не более шести месяцев.

Нужно ли массовое привитие животных?

Сейчас необходимости в этом нет. Желательно делать прививки только тем животным, которые живут рядом с людьми, а также в местах большого скопления народа: зоопарках, приютах для животных и подобных заведениях.

Также вакцинация не требуется тем домашним питомцам, которые не имеют доступа к свободному выгулу и чьи хозяева сами вакцинировались.

Стоит сделать прививку тем, чьи владельцы работают медиками, учителям, то есть постоянно контактируют с людьми и имеют риск заражения коронавирусом. Вакцинация желательна перед путешествием с хозяином или для участия в выставках.

Ученые считают, что кошки наиболее расположены к вирусу. Именно у них выявлены клинические признаки заражения COVID-19, которые тяжело переносятся животным. Собаки также имеют склонность к коронавирусу.

Как проходит вакцинация и какова ее стоимость?

Для эффективности прививки требуется две дозы вакцины. Собак и кошек можно прививать по достижении шести месяцев. Интервал между прививками составляет 21 день. Через полтора года нужно будет отнести животное на ревакцинацию.

Точная стоимость прививки пока неизвестна, но она не должна превышать 500 рублей. Отметим, что российские власти могут сделать прививку бесплатной, но пока что это не стоит на главной повестке дня.

Требуется ли специальная подготовка животного к вакцинации?

Согласно данным Россельхознадзора, не стоит прививать больных животных, беременных либо тех, кто недавно обзавелся потомством. Необходимо переждать первый месяц после родов.

Вакцинация после того, как животное переболело коронавирусной инфекцией

Вакцинация животного после подтвержденного диагноза возможна только через два или три месяца, когда снизится уровень естественного иммунитета после перенесенного заболевания.

Можно ли заразиться коронавирусом от питомца?

Как не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), подобным доводам нет научного доказательства. Но специалисты считают, что возможна мутация вируса в организме домашнего любимца, которая впоследствии приведет к межвидовой передаче возбудителя.