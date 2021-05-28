Стало известно, сколько человек умерли при падении на рельсы в Петербурге в 2021 году

Как сообщают «Невские Новости», в 2021 году на пути упали восемь человек. За аналогичный период 2020 года это было 10 человек, а в 2019 году – 15.

«Основные причины – несоблюдение пассажирами правил пользования метрополитеном и ухудшение самочувствия», – рассказали в пресс-службе метрополитена

Чаще всего такие люди получают переломы, вывихи, сотрясение мозга, открытые и закрытые черепно-мозговые травмы. Однако у четверых людей, упавших на пути в 2021 году, увечья были несовместимы с жизнью.