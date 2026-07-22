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В Петербурге задержали 17-летнего за организацию канала связи мошенников

Студент оборудовал в квартире СИМ-боксы, через которые аферисты осуществляли обзвон россиян.

В Петербурге правоохранительные органы пресекли работу колл-центра, организованного в квартире 17-летним студентом. Юноша оборудовал специальные СИМ-боксы, которые позволяли мошенникам осуществлять обзвоны и рассылки для обмана россиян.

По имеющейся информации, студент закупил оборудование, выполнил настройку, а затем следил за его исправностью. «Работодатели» платили юноше за услуги восемь тысяч рублей ежедневно.

Предварительно, через этот колл-центр мошенники смогли похитить у россиян несколько десятков миллионов рублей.

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22.07.2026
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Фото на миниатюре: magnific

Теги

мошенники Петербург
Новости Спорт

Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло

Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.

Ленинградские спортсменки помогли сборной России выйти в полуфинал Кубка мира по водному поло - Сборная России по водному поло уверенно стартовала в плей-офф Кубка мира, который проходит в Сиднее.
Фото: Правительство Ленинградской области

В четвертьфинальном матче наши спортсменки разгромили действующих чемпионок Европы — сборную Нидерландов со счётом 11:6.

В составе национальной команды на турнире выступают две представительницы Ленинградской области — капитан сборной Екатерина Прокофьева и вратарь Эльвира Карнаух. Обе спортсменки защищают цвета киришского клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Следующий матч состоится 24 июля. В полуфинале Кубка мира россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия.

Теги

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" водное поло

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