Студент оборудовал в квартире СИМ-боксы, через которые аферисты осуществляли обзвон россиян.

В Петербурге правоохранительные органы пресекли работу колл-центра, организованного в квартире 17-летним студентом. Юноша оборудовал специальные СИМ-боксы, которые позволяли мошенникам осуществлять обзвоны и рассылки для обмана россиян.

По имеющейся информации, студент закупил оборудование, выполнил настройку, а затем следил за его исправностью. «Работодатели» платили юноше за услуги восемь тысяч рублей ежедневно.

Предварительно, через этот колл-центр мошенники смогли похитить у россиян несколько десятков миллионов рублей.

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