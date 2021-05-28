Валентину Матвиенко наградили высшим знаком отличия Ленобласти

Знак «За заслуги перед Ленобластью» вручил председателю Совета Федерации губернатор Ленобласти сегодня, 28 мая, в рамках IX Невского международного экологического конгресса

«Жители Ленинградской области не просто Вас любят: мы Вами гордимся, — сказал Александр Дрозденко на конгрессе «Экология планеты — устойчивое развитие». — Ленинградцы передают Вам слова признательности и уважения».

Александр Юрьевич также подчеркнул, что большинство крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, находили поддержку в лице Валентины Матвиенко. В свою очередь, председатель Совета Федерации РФ отметила, что Ленобласть – это ее родная земля, с которой у нее связано большая часть жизни.

Ранее Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать свои летние отпуска в этом году внутри страны — она предположила, что даже к лету границы многих стран еще будут закрыты.