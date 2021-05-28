Видео: охранник Стивена Сигала вымогал деньги у коммерсанта при поддержке майора полиции

В Петербурге задержан бывший охранник американского актера Стивена Сигала, представлявшийся сотрудником ФСБ и вымогавший деньги у коммерсанта при поддержке майора полиции.

Вам будет интересно Видео: 12-летний мальчик сломал позвоночник на аттракционе в Петербурге В Петроградском районе Санкт-Петербурга на аттракционе в «Диво Острове» 12-летний мальчик сломал позвоночник. Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, после... 28.05.2021 119

Ныне задержанный Александр Нежельский обманул предпринимателя, заявив, что на него заведено уголовное дело. Затем мошенник пообещал решить вопрос в обмен взятку.

В момент передачи денег – 50 тысяч рублей и муляжа на сумму более 4,9 млн рублей – Нежельского задержали. Задержанный сдал своего подельника – действующего майора полиции. Возбуждено уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере.