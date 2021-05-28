В Петербурге занижали данные по объему отходов, вывозимых в Ленобласть

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге занижали официальные данные по объему вывозимых в Ленинградскую область отходов с 2,3 до 1,7 млн тонн.

Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости» со ссылкой на руководителя экологического холдинга «Стопотход» и владельца компании «Леноблтранс» Илью Варфоломеева, в Санкт-Петербурге просто решили привести цифры в порядок перед запуском единого мусорного оператора.

«Раньше город занижал показатели: так было выгоднее общаться с властями Ленобласти, куда увозят весь мусор. Как только появилась перспектива финансовых вливаний, то прятать объем потеряло смысл», – прокомментировал Илья Варфоломеев

По версии telegram-канала «Тайны Ленинградского двора», занижение данных могло просто потерять смысл. В Ленинградской области ведется активная борьба со свалками, внедряются инструменты контроля за перевозчиками через QR-коды. Вопрос находится под личным контролем вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина и председателем комитета госэконадзора Маринэ Тоноян. Таким образом, утаить цифры становится невозможно.

Имеет смысл напомнить, что информация о занижении объемов отходов поднималась еще в 2020 году в газете «Деловой Петербург».

«В Петербурге ежегодно производится 1,4 млн тонн твердых коммунальных отходов. Но если провести простой пересчет, исходя из данных численности населения (по сведениям Петростата на 1 января 2020 года, в городе проживает 5,3 млн человек) и норматива комитета по тарифам (381 кг мусора на одного жильца многоквартирного дома в год), то итоговая цифра составит 2 млн т – на 30% больше официальных данных Комблага».

Но почему цифры повысили так открыто? Куда направлены деньги за неучтенные 600 тысяч тонн отходов? Дискуссия вокруг темы продолжается, и могут появиться новые факты.