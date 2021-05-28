Александр Дрозденко поблагодарил пограничников за труд в Ленобласти

Александр Дрозденко поздравил пограничников и ветеранов службы с профессиональным праздником, поблагодарив их за труд в Ленинградской области, имеющей сухопутную и морскую границы.

«Вы надежно оберегаете покой ленинградцев, обеспечиваете мощную преграду любым преступным посягательствам, делаете все для защиты национальных интересов России», – заявил Александр Дрозденко

Губернатор отметил роль ветеранов службы, обеспечивающих преемственность поколений, сохраняющих традиции и передающих навыки и опыт.

«От лица жителей области передаю слова благодарности всем, чья судьба связана с охраной рубежей нашей Родины», – сказал Александр Дрозденко

Также губернатор наградил начальника пограничного управления ФСБ Сергея Дорофеева почетной грамотой и передал в подарок управлению живописный пейзаж региона.