Населенные пункты Ленобласти, где 29 мая выявлены 90 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 90 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 мая.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалево (+2), Большой двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), Большой Сабск (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Старая (+3).
- Выборгский район: Выборг (+5), Светогорск (+1), Приветнинское (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Сиверский (+1), Коммунар (+4).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Путилово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Барково (+1).
- Ломоносовский район: Разбегаево (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Оредеж (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+1), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Липная Горка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Форносово (+1).