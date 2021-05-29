Населенные пункты Ленобласти, где 29 мая выявлены 90 новых заражения COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 90 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 мая.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Пикалево (+2), Большой двор (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+4), Большой Сабск (+1).
  • Волховский район: Сясьстрой (+2).
  • Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Старая (+3).
  • Выборгский район: Выборг (+5), Светогорск (+1), Приветнинское (+1), Красный Холм (+1), Вещево (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Сиверский (+1), Коммунар (+4).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+3).
  • Киришский район: Кириши (+3).
  • Кировский район: Шлиссельбург (+1), Приладожский (+1), Путилово (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Барково (+1).
  • Ломоносовский район: Разбегаево (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Оредеж (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2), Петровское (+1), Кузнечное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+4).
  • Тихвинский район: Тихвин (+7), Липная Горка (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Форносово (+1).
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